Трое пострадавших от урагана в Подмосковье остаются в больницах

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в результате урагана в Подмосковье продолжают лечение в медучреждениях области, изменений состояния нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В понедельник стало известно, что трое пациентов, пострадавшие 21 апреля в результате урагана в Подмосковье, находятся на лечении в медучреждениях области. Двое из них, мужчина и женщина — в центральной больнице городского округа Балашиха. Еще одна женщина — в больнице города Дмитров. Состояние пациентов стабильное, проводится необходимое лечение и диагностика.

"Все без изменений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, восемь пострадали.