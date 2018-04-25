В Челябинске против мужчины, убившего собаку, возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр — РИА Новости, Наталья Еремеева. Уголовное дело возбудили в Челябинске после обнаружения трупа собаки, рядом с которым находился мужчина, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось ранее, полицейская проверка установила, что мужчина, находящийся на месте обнаружения трупа животного и доставленный в полицию, является иностранным гражданином и пребывает в РФ без соответствующих документов. В отношении него был составлен административный протокол.
"После проведения комплекса проверочных мероприятий в отделе полиции по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 (Жестокое обращение с животными)", — сообщил пресс-центр прокуратуры.