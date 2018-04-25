В красноярской колонии возбудили дело из-за насилия над заключенными

КРАСНОЯРСК, 25 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту насилия над заключенными исправительной колонии в Богучанском районе Красноярского края после публикации видеозаписи в интернете, сообщает региональное управление СК.
По предварительной версии, с 2012 по 21 апреля 2018 года, находясь в едином помещении камерного типа исправительной колонии №43 в поселке Октябрьский, неустановленные сотрудники ГУФСИН применили насилие к осужденным. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.
В главном управлении ФСИН по краю сообщили, проверяют данные, размещенные в интернете, материалы переданы в следственные органы для юридической оценки действий сотрудников.