КАЛИНИНГРАД, 25 апр — РИА Новости. В Балтийском море обнаружили потерпевший крушение вертолет Ка-29, поиски второго погибшего пилота-испытателя продолжаются, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Вертолет потерпел крушение около 23:30 мск 12 апреля, во время ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря в районе мыса Таран. На борту находились два гражданских летчика-испытателя, оба они погибли.

"Вертолет обнаружили, он находился на глубине примерно 40 метров в шести километрах от берега. Подняли с помощью крана, поместили на борт специального судна", — рассказал собеседник агентства, добавив, что тело второго летчика пока еще не нашли.

Военный следственный отдел СК по Балтийскому гарнизону возбудил в связи с крушением уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. По данным следствия, экипаж в соответствии с планом работы отрабатывал посадку и взлет вертолета с борта корабля. Выполнив упражнение, Ка-29 ушел на новый круг, после чего перестал выходить на связь. В результате поисково-спасательных мероприятий в воде обнаружили обломки машины.