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Происшествия

Бабушка с ТТ. Как пенсионерка стала подозреваемой в двойном убийстве

08:0025.04.2018
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© Depositphotos / GORLOVПистолет ТТПистолет ТТ
© Depositphotos / GORLOV

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Следственный комитет разбирается в двойном убийстве в станице Ивановская Краснодарского края. Жертв — девушку и ее пожилого отца — застрелили из пистолета ТТ. Подозреваемая — 76-летняя пенсионерка из Москвы. Она уже практически во всем созналась. РИА Новости выяснило обстоятельства необычного преступления.

Контрольный выстрел

"По версии следствия, днем 21 апреля пенсионерка взяла принадлежащий ей пистолет системы ТТ и выстрелила девушке в затылок. После этого произвела два выстрела в ее отца, — рассказывает РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — От огнестрельных ранений оба потерпевших скончались на месте".

Инесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ
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Погибли 60-летний хозяин дома Николай Карпунин и его 22-летняя дочь Ксения. Полицию вызвал супруг Ксении Денис. Через несколько часов оперативники задержали проживавшую с Карпуниными пенсионерку Людмилу и возбудили два уголовных дела. Первое — по статье 105, часть 2 ("Убийство двух и более лиц"), второе — по статье 222, часть 1 ("Незаконное приобретение и хранение оружия").

По словам Смяцкой, ближайшие два месяца подозреваемая проведет в СИЗО. Она уже частично признала свою вину. Однако утверждает, что убивать Карпунина не хотела, это произошло случайно.

Как рассказали РИА Новости знакомые семьи, в тот день Людмила с самого утра вела себя агрессивно и нервно, из-за чего у нее с Ксенией возник конфликт. "По всей видимости, когда прогремел первый выстрел, на шум выбежал отец Ксюши и получил две пули: одну — в грудь, другую — в голову, — говорит житель станицы Сергей. — Пистолет затем нашли у него в руке — скорее всего, была попытка инсценировать самоубийство".

По словам Сергея, полицейская собака сразу взяла след и обнаружила перчатки со следами пороха, спрятанные во дворе дома. "Это уже детали следствия, которые мы пока не можем официально разглашать или комментировать", — пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости руководитель Славянского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю Евгений Руднев.

У Ксении остались два маленьких ребенка — мальчик четырех лет и девятимесячная девочка. В момент убийства дети гуляли с бабушкой на улице.

Сложный характер

Следователи считают, что Карпунин злоупотреблял спиртными напитками. Однако те, кто его знал, категорически это отрицают. "Я прожил с ними несколько лет и ни разу не видел Николая пьяным, он не притрагивался к рюмке даже на Новый год, — рассказывает РИА Новости первый муж Ксении Алексей. — Семья очень адекватная, ничего плохого про них сказать не могу. Жили в достатке, не бедствовали".

Людмила переехала в станицу в 2016-м. "Коля говорил, что родственники предложили ему поухаживать за их знакомой — одинокой пожилой женщиной из Москвы, — объясняет Сергей. — Он согласился. Взамен пенсионерка выделила около 700 тысяч рублей на ремонт дома, а потом обещала переписать квартиру. У Карпуниных она прожила два года. Насколько мне известно, серьезных инцидентов не возникало. Коля с Наташей за ней неплохо ухаживали, периодически приглашали медсестру".

Сама задержанная заявила на допросе, что между ней и Карпуниными регулярно возникали конфликты на бытовой почве.

Инесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ
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Лично знакомые с Людмилой соседи характеризуют ее как женщину со сложным характером, способную в любой момент без видимой причины устроить скандал. "Она тут со всеми вела себя высокомерно, даже нагло, — отмечает местная жительница Ирина. — В Москве у нее остался сын, который отказался за ней ухаживать. Потому и перебралась к нам в станицу".

Трудностей с деньгами пенсионерка не испытывала — в Москве у нее несколько собственных магазинов по продаже одежды. В Ивановской ездила на личном автомобиле.

В ближайшие несколько дней ей предъявят обвинение. Впереди судебно-медицинская экспертиза, которая определит психическое состояние подозреваемой. "В настоящий момент следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления", — резюмируют в СК.

Следствию также предстоит выяснить, откуда у 76-летней пенсионерки взялся боевой пистолет марки ТТ. По одной из версий, она могла приобрести его в 1990-е, когда создавала свой бизнес.

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