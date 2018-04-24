СК начал проверку сведений об издевательствах в приюте на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 24 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку сведений об издевательствах работниками детского приюта в Ставрополье над 8-летним мальчиком, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Как отмечается, руководитель следственного управления СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил зарегистрировать выявленное в СМИ сообщение и провести по нему процессуальную проверку.
В некоторых российских детских домах процветает насилие над детьми. Так девятнадцатого февраля челябинское издание 74ru. рассказало о том, что в Лазурненской школе-интернате массово насиловали детей с потворства работников учреждения. О насилии стало известно сразу от нескольких приемных родителей, которым дети рассказали ужасающие подробности.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.
Произошедшее вызвало сильный общественный резонанс, и расследование взял под свой контроль Совет по правам человека при президенте РФ. Прокуратура заявила, что проверит все детдома ЮФО.