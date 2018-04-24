НАК подтвердил нейтрализацию двух боевиков в Дагестане

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Двое бандитов были нейтрализованы в ходе режима КТО в Дагестане, сообщает информационный центр НАК.

Согласно сообщению, в рамках режима КТО в Дербентском районе Дагестана в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Чинар были обнаружены двое бандитов.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы. По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте боестолкновения были обнаружены гранатомёт, автомат, граната, патроны и различное бандитское снаряжение. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет, уточняется в сообщении.