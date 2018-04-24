Угроза взрыва в СК "Олимпийский" не подтвердилась

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи человек эвакуировали из спортивного комплекса "Олимпийский" в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании", взрывоопасные предметы в здании не обнаружены, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось о проверке всех помещений СК "Олимпийский" по адресу: Олимпийский проспект, дом 16 после сообщения об угрозе взрыва.
"Проверка завершилась, угроза не подтвердилась. Из спорткомплекса было эвакуировано более 1,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.