Бешеная собака напала на маленького ребенка в Красноярском крае

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Бешеная собака покусала маленького ребенка во дворе дома в Минусинске Красноярского края, начата проверка, сообщает СК РФ в своем канале в мессенджере "ТамТам".
По информации регионального СУСК, ребенок получил травмы. "Дворовая собака напала на гулявшего во дворе полуторагодовалого ребенка, причинив ему травмы", — информирует ведомство.
Во вторник Роспотребнадзор накануне летнего сезона напомнил россиянам о напряженной ситуации с бешенством среди животных, отметив, что растет число неблагополучных регионов. Для профилактики бешенства рекомендуется покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, обязательно вакцинировать животных против бешенства, избегать контактов с безнадзорными животными и незамедлительно обращаться за помощью в случае укусов.