В Кузбассе ищут женщину, оставившую четырехмесячного сына в подъезде дома

КЕМЕРОВО, 24 апр — РИА Новости. Полицейские устанавливают местонахождение женщины, которая оставила четырехмесячного сына в подъезде многоэтажного дома в городе Междуреченске, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.
"Полицейские установили личность матери ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Новокузнецка, с февраля проживавшая в Междуреченске у родителей бывшего сожителя. В настоящее время младенец помещен в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят работу по установлению местонахождения матери мальчика", — сообщает ГУМВД.
Как выяснили правоохранители, женщина уже лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних собрали материалы для привлечения ее к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних".
"Кроме того, полицейские подготовили в органы опеки и попечительства представление для решения вопроса о лишении данной гражданки родительских прав в отношении четырехмесячного сына", — добавили в ведомстве.