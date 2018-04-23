В Химках у подъезда нашли тело сотрудника следственного изолятора

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тело сотрудника изолятора временного содержания обнаружено в городе Химки, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ночь с 22 на 23 апреля возле подъезда дома, расположенного в г.о. Химки, обнаружено тело 46-летнего сотрудника ИВС УМВД России по городскому округу Химки с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по одной из версий, смерть полицейского наступила от удушения или от удара об асфальт при падении. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Как отметила Врадий, на причастность к преступлению проверяется муж женщины, с которой сожительствовал погибший. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам допросов и после результатов экспертиз.