В Химках у подъезда нашли тело сотрудника следственного изолятора

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Тело сотрудника изолятора временного содержания обнаружено в городе Химки, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
Отмечается, что, по одной из версий, смерть полицейского наступила от удушения или от удара об асфальт при падении. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.
Как отметила Врадий, на причастность к преступлению проверяется муж женщины, с которой сожительствовал погибший. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам допросов и после результатов экспертиз.