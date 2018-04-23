В Нефтеюганске осудили двух хирургов из-за смерти пациентки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр — РИА Новости. Два хирурга из Нефтеюганска Ханты-Мансийского округа признаны виновными в смерти несовершеннолетней пациентки в местной больнице из-за дефектов при лечении, им дали два года ограничения свободы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В марте прошлого года ведомство заявляло о завершении расследования в отношении двух хирургов Нефтеюганской окружной клинической больницы. По данным следствия, весной 2016 года врачи допустили дефекты при оказании медицинской помощи несовершеннолетней пациентке, из-за чего девушка умерла. Уголовное дело было возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении врачей… Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому", — говорится в сообщении СУСК.

Это второе подобное уголовное дело в отношении врачей больницы, дошедшее до суда за последние два года. В середине 2016 года было завершено расследование в связи со смертью пациентки после оперативного вмешательства акушера-гинеколога. У женщины развился перитонит, а затем наступила острая сердечная недостаточность, которая явилась причиной смерти. Позже суд приговорил виновного врача к полутора годам ограничения свободы.