В Горно-Алтайске эвакуировали более 90 человек из-за пожара в ТЦ

БАРНАУЛ, 23 апр — РИА Новости. Более 90 человек эвакуировали в воскресенье из-за возгорания в подсобном помещении торгового центра ЦУМ в Горно-Алтайске (Республика Алтай), сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

"Накануне вечером по проспекту Коммунистическому произошло возгорание подсобного помещения торгового центра "ЦУМ", пожарными эвакуировано 92 человека. В 16:14 пожар локализован, в 16:25 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

От МЧС привлекалось 17 человек и шесть единиц техники.