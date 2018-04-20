В Подмосковье оторвавшаяся дверь электрички травмировала трех подростков

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как в Подмосковье три подростка получили травмы из-за оторвавшейся двери электрички, сообщила прес-служба ведомства.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту травмирования пассажиров на платформе Томилино Казанского направления Московской железной дороги. Установлено, что 20 апреля 2018 года от электропоезда, следовавшего мимо указанной платформы, оторвалась дверь. Отлетев, она травмировала троих несовершеннолетних граждан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, устанавливаются причины случившегося, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России также выясняет обстоятельства инцидента.

"На месте работает следственно-оперативна группа, обстоятельства травмирования подростков выясняются", — сказала старший помощник руководителя управления Елена Марковская.

В свою очередь, железнодорожники также приступили к проверке происшествия с поврежденной дверью электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники проводят проверку по факту ситуации с пригородным поездом на Казанском направлении МЖД… Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию, направив на адрес электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru", — говорится в сообщении.

По предварительной информации МЖД, в вагоне пригородного поезда была повреждена дверь, позже произошло соударение двери о конструкцию платформы остановочного пункта Томилино.