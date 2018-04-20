В Москве ограбили владельца биткоинов на десять миллионов рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продавца биткоинов в столице обманули на 10 миллионов рублей в ходе сделки по покупке криптовалюты, похитителя биткоинов ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на юго-востоке города. Двое мужчин заранее договорились о сделке по продаже биткоинов на сумму в 10 миллионов рублей. В назначенное время они встретились на Лефортовском валу, продавец передал электронный носитель, но "не получил за это ни рубля".

"Злоумышленник забрал накопитель с криптовалютой, и не передав деньги за них, быстро сел в машину и уехал", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, по заявлению о грабеже на Лефортовском валу действительно ищут злоумышленника, который скрылся на иномарке. В полиции подтвердили, что похищение "крупной суммы денег" произошло в ходе ранее оговоренной сделки.