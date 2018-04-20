РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы‍

19:0220.04.2018
(обновлено: 19:18 20.04.2018)
015650
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил МаксименкоНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший полковник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко приговорен в пятницу Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Прокурор, который просил для Максименко 15 лет и аналогичный штраф, заявил, что в суд для допроса вызывались только важные свидетели, поэтому не были допрошены "15 женщин Максименко", но кто это и кем приходится Максименко, гособвинитель рассказывать не стал.

Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"За такое расстреливали": как полковник Максименко стал миллионером

Судья Олег Музыченко признал Максименко виновным в получении двух взяток. Одна — 500 тысяч долларов — от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Другая — 50 тысяч долларов — от питерского предпринимателя Бадри Шенгелия за возбуждение уголовного дела против полицейских, незаконно изъявших у него дорогостоящие часы марки Hublot.

На приговор в суд пришли около двух десятков журналистов, родственники подсудимого, а также не меняя пяти сотрудников ФСБ, в числе которых и следователь по делу. Перед заседанием сотрудники ФСБ зашли в комнату прокурора и находились там до конца оглашения резолютивной части — в зал судебного заседания они не заходили.

Все оглашение заняло несколько минут, судья зачитал только резолютивную часть, поскольку в деле имеются материалы с грифом секретности.

Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Суд приговорил полковника Максименко к 13 годам колонии‍

Максименко воспринял приговор спокойно, заявив журналистам, что ожидал такого исхода. Женщины из числа родственников подсудимого не смогли сдержать слез.

Прокурор просил для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа.

Судьба Дрыманова

После провозглашения приговора гособвинитель Борис Локтионов назвал решение справедливым и обоснованным. Однако журналистов интересовало другое.

Например, какое отношение к делу имеют высокопоставленные чиновники, чьи имена фигурирует в деле, почему они не были допрошены, а также какая судьба ожидает главу СК Москвы генерала Александра Дрыманова, ведь его имя прокурор называл в качестве получателя третьей взятки Максименко, которую суд еще не рассматривал.

Михаил Максименко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Прокурор назвал справедливым приговор экс-полковнику СКР Максименко

Прокурор Локтионов заявил, что может сказать не все, поскольку хочет "еще поработать". Фигурирующий в деле Максименко депутат Госдумы РФ Андрей Скоч какого-либо статуса по делу не имеет, сказал прокурор, отметив, что для допроса в суд вызывались только важные свидетели. Так, сказал гособвинитель, не пришлось им вызывать "15 женщин Максименко". Что это за женщины, он рассказывать не стал, дабы не лезть "в постель".

Относительно Дрыманова прокурор ответил уклончиво, сказав, что прокуратура не является следственным органом, а расследованием дело против генерала должно заниматься ФСБ с соответствующего разрешения главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Особо стоит отметить слова защита Максименко, произнесенные до приговора. Поскольку Дрыманов прописан в обвинительном заключении Максименко, то, по мнению его адвокатов, обвинительный приговор будет иметь некое "преюдициальное значение" для генерала, то есть этим приговором суд косвенно признал Дрыманова виновным во взяточничестве. Прокурор данный момент разъяснять не стал.

Друзья-товарищи

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был задержан летом 2016 года вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками СК РФ — своим заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУСК РФ по городу Москве Денисом Никандровым.

Наручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, что мешает борьбе с коррупцией в России

Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

К этому моменты оба — Ламонов и Никандров — пошли на сделку со следствием и дали показания на Максименко.

В суде Ламонов рассказал, как принес в служебную квартиру пьяному начальнику 500 тысяч долларов. А Никандров — что он и его начальник Дрыманов получили свои должности благодаря покровительству Максименко.

В данный момент дела Ламонова и Никандрова выделили в отдельные производства, обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ожидается, что в скором времени суд рассмотрит их дела в особом порядке, что не предполагает изучения доказательств по делу, но предусматривает полное раскаяние и признание вины.

Максименко свою вину полностью отрицает. Считает, что его оговорили коллеги, которым следствие взамен на показания сулило смягчение ответственности.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена