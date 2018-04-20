Полковника СКР Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы‍

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бывший полковник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко приговорен в пятницу Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Прокурор, который просил для Максименко 15 лет и аналогичный штраф, заявил, что в суд для допроса вызывались только важные свидетели, поэтому не были допрошены "15 женщин Максименко", но кто это и кем приходится Максименко, гособвинитель рассказывать не стал.

Судья Олег Музыченко признал Максименко виновным в получении двух взяток. Одна — 500 тысяч долларов — от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Другая — 50 тысяч долларов — от питерского предпринимателя Бадри Шенгелия за возбуждение уголовного дела против полицейских, незаконно изъявших у него дорогостоящие часы марки Hublot.

На приговор в суд пришли около двух десятков журналистов, родственники подсудимого, а также не меняя пяти сотрудников ФСБ, в числе которых и следователь по делу. Перед заседанием сотрудники ФСБ зашли в комнату прокурора и находились там до конца оглашения резолютивной части — в зал судебного заседания они не заходили.

Все оглашение заняло несколько минут, судья зачитал только резолютивную часть, поскольку в деле имеются материалы с грифом секретности.

Максименко воспринял приговор спокойно, заявив журналистам, что ожидал такого исхода. Женщины из числа родственников подсудимого не смогли сдержать слез.

Прокурор просил для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа.

Судьба Дрыманова



После провозглашения приговора гособвинитель Борис Локтионов назвал решение справедливым и обоснованным. Однако журналистов интересовало другое.

Например, какое отношение к делу имеют высокопоставленные чиновники, чьи имена фигурирует в деле, почему они не были допрошены, а также какая судьба ожидает главу СК Москвы генерала Александра Дрыманова, ведь его имя прокурор называл в качестве получателя третьей взятки Максименко, которую суд еще не рассматривал.

Прокурор Локтионов заявил, что может сказать не все, поскольку хочет "еще поработать". Фигурирующий в деле Максименко депутат Госдумы РФ Андрей Скоч какого-либо статуса по делу не имеет, сказал прокурор, отметив, что для допроса в суд вызывались только важные свидетели. Так, сказал гособвинитель, не пришлось им вызывать "15 женщин Максименко". Что это за женщины, он рассказывать не стал, дабы не лезть "в постель".

Относительно Дрыманова прокурор ответил уклончиво, сказав, что прокуратура не является следственным органом, а расследованием дело против генерала должно заниматься ФСБ с соответствующего разрешения главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Особо стоит отметить слова защита Максименко, произнесенные до приговора. Поскольку Дрыманов прописан в обвинительном заключении Максименко, то, по мнению его адвокатов, обвинительный приговор будет иметь некое "преюдициальное значение" для генерала, то есть этим приговором суд косвенно признал Дрыманова виновным во взяточничестве. Прокурор данный момент разъяснять не стал.

Друзья-товарищи

Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко был задержан летом 2016 года вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками СК РФ — своим заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУСК РФ по городу Москве Денисом Никандровым.

Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

К этому моменты оба — Ламонов и Никандров — пошли на сделку со следствием и дали показания на Максименко.

В суде Ламонов рассказал, как принес в служебную квартиру пьяному начальнику 500 тысяч долларов. А Никандров — что он и его начальник Дрыманов получили свои должности благодаря покровительству Максименко.

В данный момент дела Ламонова и Никандрова выделили в отдельные производства, обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ожидается, что в скором времени суд рассмотрит их дела в особом порядке, что не предполагает изучения доказательств по делу, но предусматривает полное раскаяние и признание вины.

Максименко свою вину полностью отрицает. Считает, что его оговорили коллеги, которым следствие взамен на показания сулило смягчение ответственности.