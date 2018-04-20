Суд арестовал мужчину, похитившего барокамеру из Музея космонавтики

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Аникина, обвиняемого в хищении сурдобарокамеры, в Хорошевском районном суде. 20 апреля 2018

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Аникина, обвиняемого в хищении сурдобарокамеры, в Хорошевском районном суде. 20 апреля 2018

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест мужчины, обвиняемого в похищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Владимира Аникина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.

Там добавили, что ему предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (кража). По данным следствия, по предварительному сговору с группой лиц он тайно похитил барокамеру, принадлежащую Мемориальному музею космонавтики.

Барокамера "СБК-48" из столичного Музея космонавтики была похищена с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице. Пропажу обнаружили в начале апреля. Некоторые СМИ сообщили, что барокамеру планировалось отреставрировать ко Дню космонавтики.