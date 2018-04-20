Минкультуры в 2016 году передало ФСБ документы по "Седьмой студии"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство культуры в 2016 году предоставило документы по проекту "Седьмая студия" по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

Ранее газета РБК сообщила, что Минкультуры в 2016 году направило письмо в ФСБ, в котором говорилось, что в целях проверки расходования субсидий "Седьмой студии" ведомство направляет документы и отчеты о расходовании бюджетных средств.

"Минкультуры предоставило эти документы по запросу ФСБ в апреле 2016 года", — сказали в пресс-службе.

Министерство предоставило отчеты о расходах, творческие отчеты и другие документы, а также копии соглашений с "Седьмой студией". "Документы были запрошены у АНО "Седьмая студия" в целях поверки использования субсидий, выделенных из федерального бюджета на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа", — добавили в ведомстве.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.