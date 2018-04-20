11:3220.04.2018
(обновлено: 12:42 20.04.2018)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие определило, что окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 60. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на сайте ведомства.
"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60", — сказала она.
Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек.
Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.
Трагедия в Кемерово
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.
Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.