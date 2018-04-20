СК уточнил число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Следствие определило, что окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 60. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко на сайте ведомства.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60", — сказала она.

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек.

Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.

Трагедия в Кемерово