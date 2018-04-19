Сотрудников МИД эвакуируют после анонимного сообщения о минировании здания

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эвакуация сотрудников из здания МИД РФ в центре Москвы проводится после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.

"После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время количество эвакуированных пока неизвестно.