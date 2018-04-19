Экс-замдиректора ФСИН стал фигурантом дела о взятках

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В отношении бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о взятках, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в отношении Коршунова уже было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

"При заключении контракта на поставку автомобильного топлива для ФСИН стоимость продукции была завышена на 109 миллионов рублей, а сахарный песок обошелся уголовно-исполнительной системе на 50 миллионов рублей дороже среднерыночных цен", — сказала она.

Как сообщила представитель СК, уголовное дело возбуждено также в отношении соучастников Коршунова — бывшего начальника отдела государственного оборонного заказа и бюджетного планирования — заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН РФ Светланы Алексеевой, а также Марины Дюковой, которой Коршунов и Алексеева предложили участвовать в аукционах на поставку топлива и сахара, и Анны Рибицкой, которую следствие называет посредником в передаче взятки.

Петренко пояснила, что предполагалось, что представитель фирмы-поставщика передаст Коршунову и его сообщникам взятку в размере 40 миллионов рублей. Но подозреваемыми была получена только первая часть суммы — 1,5 миллиона рублей, отметила она.

"В отношении Коршунова, а также Алексеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Дюкова находится под домашним арестом", — добавила она.