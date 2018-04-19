В башкирской школе, где произошло ЧП, информатику заменили другими уроками

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

УФА, 19 апр — РИА Новости. Кабинет информатики в школе Стерлитамака, где в среду произошло нападение на учителя и учеников, а после случился пожар, опечатан на время следствия, а уроки информатики заменили другими предметами, пока учительница на лечении, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

После ЧП глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил срочно начать ремонт в классе и купить необходимое оборудование.

"Кабинет информатики сегодня не функционирует, так как он опечатан на время следствия. Ремонт там продолжим, когда следствие закончит работу. Также закупим новые компьютеры", — сказал агентству представитель школы.

По его словам, пока учительница в больнице, уроки информатики будут заменены другими предметами.

"Она единственный учитель информатики в школе, поэтому решили ее уроки заменить другими. Когда она вернется в школу, классы смогут нагнать упущенное, специально дадим побольше часов на уроки информатики", — пояснил собеседник агентства.