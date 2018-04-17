Пожарные были в ТЦ "Зимняя вишня" через семь минут после звонка

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пожарные прибыли к горящему ТЦ "Зимняя вишня" так быстро, как это было возможно, и приступили к тушению пожара через 7 минут после звонка в экстренные службы, заявил врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко на пресс-конференции, посвященной работе пожарных служб во время трагедии в Кемерово.

"У нас есть информация, как развивался пожар, как прибывали наши подразделения. Звонок в систему 112 поступил в 16.03. В течение менее минуты, 16.04, он был передан в подразделения МЧС, через минуту были высланы силы и средства пожарного гарнизона города Кемерово по повышенному, второму номеру пожара, все машины были высланы автоматически, и они выехали. Через 5 минут подразделения приехали к торговому центру. Первый расчет вышел и пошел в разведку. Уже в 16.10, через 11 минут после начала возгорания, пожарные уже работали в торговом центре, оснащенные всем необходимым и в противогазах. Показания очевидцев и записи камер это подтверждают", — сказал Максименко.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет.

В рамках дела арестованы восемь человек: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова и начальник пожарного звена Сергей Генин.