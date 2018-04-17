Лидер "Шалтай-Болтая" попросил заменить оставшийся срок штрафом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев просит заменить оставшийся срок заключения штрафом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.
"В суд поступило ходатайство адвоката, который просит заменить Аникееву неотбытый срок заключения штрафом", — сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 26 апреля в 15.00.
Аникеев был приговорен в июле прошлого года к 2 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.
Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.