Красноярцы, желавшие примкнуть к боевикам, получили 14 лет колонии на двоих

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Двух уроженцев Таджикистана приговорили в Красноярске к 14 годам колонии строгого режима за попытку присоединиться к боевикам, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Четырнадцать лет колонии строгого режима на двоих получили уроженцы Республики Таджикистан, проживающие в Красноярске, Хабибулозода М. У. 1991 года рождения и Гиёев Ш. М. 1995 года рождения, предпринявшие попытку убыть на территорию с повышенной террористической активностью для вступления в ряды боевиков", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда осудила Хабибулозоду на восемь лет, Гиёева – на шесть лет колонии строгого режима.

Оперативники установили, что осужденные планировали отбыть в Афганистан для участия в военных конфликтах на стороне террористов. Хабибулозода на личные средства приобрел себе и Гиёеву авиабилеты в Стамбул. Кроме того, он располагал деньгами для нелегального перехода через турецко-иранскую и иранско-афганскую границы.

Преступники были задержаны сотрудниками краевого управления ФСБ в октябре 2017 года в аэропорту Емельяново при посадке в самолет. Тогда же были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – "Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Финансирование террористической деятельности" — в отношении Хабибулозоды.