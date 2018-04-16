Мосгорсуд оставил в СИЗО совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановления Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Магомедова до 30 мая оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.
Следствие считает, что Магомедов, находясь на свободе, может скрыться, либо оказывать давление на свидетелей, поэтому его необходимо содержать в СИЗО. Прокуратура с доводами следствия солидарна. В Тверском суде защита предлагала залог в размере 2,5 миллиарда рублей, Мосгорсуд же адвокаты просили перевести бизнесмена под домашний арест, указывая на его невиновность.
Дело о создании преступного сообщества, по словам адвокатов, было возбуждено 29 марта 2018 года по рапорту сотрудника ФСБ от той же даты. "Общество — группа "Сумма", состоящая из частных компаний — было создано гораздо ранее. В нем работает 30-35 тысяч человек в разных регионах", — сказал в ходе заседания Магомедов, заявив, что его уголовное преследование безосновательно и необоснованно.
Суд первой инстанции при аресте Магомедова, по словам адвокатов, формально подошел к рассматриваемому вопросу и не исследовал причастность подозреваемого к инкриминируемым преступлениям. Более того, бизнесмен, уверена защита, не занимался финансово-хозяйственной деятельностью в фигурирующих в деле компаниях.
Ранее следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей. Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Фигуранты содержатся в СИЗО "Лефортово".