Мосгорсуд оставил в СИЗО совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время видеоконференцсвязи в зале Московского городского суда. 16 апреля 2018

Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов во время видеоконференцсвязи в зале Московского городского суда. 16 апреля 2018

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановления Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Магомедова до 30 мая оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

Следствие считает, что Магомедов, находясь на свободе, может скрыться, либо оказывать давление на свидетелей, поэтому его необходимо содержать в СИЗО. Прокуратура с доводами следствия солидарна. В Тверском суде защита предлагала залог в размере 2,5 миллиарда рублей, Мосгорсуд же адвокаты просили перевести бизнесмена под домашний арест, указывая на его невиновность.

Между задержанием Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества и возбуждением уголовного дела по 210-й статье прошел один день. Адвокат Александр Гофштейн назвал данный факт "попыткой обойти запрет государства на арест предпринимателей". По его словам, другие "шесть постановлений о возбуждении уголовных дел" описывают коммерческую деятельность компаний, входящих в группу "Сумма", и нарекания к ним по качеству выполнения работ, а каких-либо конкретных фактов, подтверждающих причастность Магомедова к созданию преступного сообщества, в деле нет.

Дело о создании преступного сообщества, по словам адвокатов, было возбуждено 29 марта 2018 года по рапорту сотрудника ФСБ от той же даты. "Общество — группа "Сумма", состоящая из частных компаний — было создано гораздо ранее. В нем работает 30-35 тысяч человек в разных регионах", — сказал в ходе заседания Магомедов, заявив, что его уголовное преследование безосновательно и необоснованно.

Магомедов также подчеркнул, что уже 40 лет строит свою репутацию и арест является серьезным ударом, однако он готов помогать следствию во всем разобраться и доказать свою невиновность.

Суд первой инстанции при аресте Магомедова, по словам адвокатов, формально подошел к рассматриваемому вопросу и не исследовал причастность подозреваемого к инкриминируемым преступлениям. Более того, бизнесмен, уверена защита, не занимался финансово-хозяйственной деятельностью в фигурирующих в деле компаниях.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а экс-гендиректора строительной фирмы Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Еще двое фигурантов находятся в международном розыске.

Ранее следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей. Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Фигуранты содержатся в СИЗО "Лефортово".