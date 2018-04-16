Суд в Москве продлил домашний арест экс-бухгалтеру "Седьмой студии"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 23 мая срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении бюджетных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 23 мая удовлетворить, продлить домашний арест на 1 месяц и 4 суток", — огласила решение судья Юлия Сафина.

По словам следователя Павла Васильева, Масляевой были предъявлены обвинения в окончательной редакции, а следствие входит в завершающую стадию. Он добавил, что на прошлой неделе была начата процедура ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из 258 томов.

Обвиняемая и ее адвокат Юрий Ефименко в ходе судебного заседания не приняли участие в прениях, оставив решение о продлении ареста полностью на усмотрение суда.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.