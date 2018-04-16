Прокуратура Якутии проверяет данные о голодовке пожарных

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура Якутии начала проверку после появившейся в СМИ информации о голодовке сотрудников пожарной части номер 10 поселка Кангаласы. К таким мерам пожарные прибегли из-за нарушения их трудовых прав, заявила прокуратура республики.
Как сообщает пресс-служба главы Якутии, с объявившими голодовку в понедельник встретились представители межведомственной правительственной рабочей группы. По данным местных властей, сотрудники пожарной части в открытом письме заявили об отсутствии сезонного обмундирования и низкой заработной плате.
"Стороны достигли договоренности о формировании плана мероприятий. В частности, будет произведен всесторонний анализ ситуации и рассмотрена возможность выделения дополнительных средств на обмундирование и выплату 13-й заработной платы тем сотрудникам, которые ее не получили",- сообщает пресс-служба.
По данным властей республики, в части работают более 20 человек. Средняя заработная плата составляет 30-35 тысяч рублей. За 5 лет сотрудники части были задействованы на 12 пожарах и возгораниях, за прошлый год на территории поселка произошло два пожара. Нагрузка пожарной части в Кангалассах значительно меньше, чем в Якутске или других крупных населенных пунктах республики.