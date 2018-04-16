В Ярославской области умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Жестоко избитая отчимом двухлетняя девочка скончалась в Ярославской области после почти трех месяцев пребывания в коме, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Кристина Гузовская.

В конце января в больницу в Борисоглебске в крайне тяжелом состоянии после побоев была доставлена двухлетняя девочка, которая впала в кому. Возбуждено уголовное дело об истязании, по обвинению в котором был арестован безработный 25-летний сожитель матери девочки, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. В ходе следствия выяснилось, что мужчина избивал девочку ремнем и рукам, а мать ребенка об этом знала.

"Девочка скончалась сегодня ночью. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, будут переквалифицированы действия (мужчины – ред.) на более тяжкий состав", — сказала собеседница.

Также следователи продолжают выяснять причастность органов опеки. Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц. По данным следствия, мать ребенка уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, поскольку семья являлась неблагополучной. У нее есть еще трое малолетних детей, родительских прав в отношении которых она лишена. Следователи уверены, что девочка находилась в социально опасном положении, и ее необходимо было изъять из семьи.