В Ярославской области умерла избитая отчимом двухлетняя девочка

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Жестоко избитая отчимом двухлетняя девочка скончалась в Ярославской области после почти трех месяцев пребывания в коме, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Кристина Гузовская.
"Девочка скончалась сегодня ночью. Расследование уголовного дела продолжается, возможно, будут переквалифицированы действия (мужчины – ред.) на более тяжкий состав", — сказала собеседница.
Также следователи продолжают выяснять причастность органов опеки. Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц. По данным следствия, мать ребенка уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, поскольку семья являлась неблагополучной. У нее есть еще трое малолетних детей, родительских прав в отношении которых она лишена. Следователи уверены, что девочка находилась в социально опасном положении, и ее необходимо было изъять из семьи.