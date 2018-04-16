Сибирские школьницы устроили пикник у Вечного огня

НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. В городе Тара Омской области школьницы устроили пикник у монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Местная полиция начала проверку. С детьми проведут воспитательную работу.
В городском паблике в соцсети "ВКонтакте" ранее был размещен кадр с записи прямого эфира в Instagram. На фото с подписью "страдаем фигней" видно, как на Вечном огне жарят крабовые палочки.
"Выяснилось, что это две девочки 13 и 14 лет, одна из которых учится в гимназии (школа № 1), а другая — в школе № 2. Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и, когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", — рассказал РИА Новости замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин.
Вторая девочка учится в основном на "хорошо", активистка, занимается спортом. Никаких "сигналов" в отношении нее ранее не поступало.
Он добавил, что фамилии обеих есть на стене памяти монумента, а это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.
Девочки не смогли внятно объяснить свое поведение. "Никто не рыдал и особо не оправдывался <…>. Но глубинной работы еще не было. Пока все в стадии выяснения, почему такое могло произойти", — сказал Жилин.