Сибирские школьницы устроили пикник у Вечного огня

НОВОСИБИРСК, 16 апр — РИА Новости. В городе Тара Омской области школьницы устроили пикник у монумента в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Местная полиция начала проверку. С детьми проведут воспитательную работу.

В городском паблике в соцсети "ВКонтакте" ранее был размещен кадр с записи прямого эфира в Instagram. На фото с подписью "страдаем фигней" видно, как на Вечном огне жарят крабовые палочки.

"Выяснилось, что это две девочки 13 и 14 лет, одна из которых учится в гимназии (школа № 1), а другая — в школе № 2. Знакомы друг с другом они с детского сада. Девочка, которая учится в гимназии, отличница, активистка, висит на доске почета. В школе за ней проступков не замечали, хотя разговор с мамой показал, что есть серьезные проблемы, и, когда отец уезжает на вахту, девочка становится неподконтрольной", — рассказал РИА Новости замглавы Тарского района по соцвопросам Владимир Жилин.

Вторая девочка учится в основном на "хорошо", активистка, занимается спортом. Никаких "сигналов" в отношении нее ранее не поступало.

"Пока председатель комитета по образованию поговорил с девочками, с родителями, с администрацией школ. На следующей неделе будет заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Понятно, что что-то где-то не доработано в семье, в обществе, в школе, но с другой стороны, сейчас не хотелось бы травить этих девочек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фамилии обеих есть на стене памяти монумента, а это значит, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне.

Девочки не смогли внятно объяснить свое поведение. "Никто не рыдал и особо не оправдывался <…>. Но глубинной работы еще не было. Пока все в стадии выяснения, почему такое могло произойти", — сказал Жилин.