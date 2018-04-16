В Москве украли советскую барокамеру для тренировки космонавтов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Экспонат столичного Музея космонавтики — сурдобарокамеру СКБ-48, в которой проходили испытания советские космонавты, украли с парковки в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

С заявлением о краже в полицию обратился эксперт музея по пилотированию полетов.

"Судя по показаниям заявителя, экспонат "Сурдобарокамера СКБ-48" был украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего со стоянки на 1-й Лыковской улице", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено дело о краже, подозреваемых ищут.