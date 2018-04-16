Жители Хабаровска пожаловались на угрозу обрушения дома

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Жители недавно построенного дома в Хабаровске заявили в Общероссийский народный фронт (ОНФ), что из-за действий строительной фирмы их жилье может рухнуть, сообщает региональное отделение организации. В строительной компании РИА Новости заверили, что строительство ведется по всем нормативам.
"Оказалась поврежденной труба с холодной водой. За несколько дней вода вымыла грунт из-под фундамента дома, в результате чего здание может рухнуть. Жильцы утверждают, что уже начали появляться трещины в несущих стенах", — сообщает ОНФ. Член хабаровского штаба ОНФ Андрей Михеев заявил, что застройщик работает без согласований и с нарушением нормативов.
Как сообщил РИА Новости представитель строительной компании, все работы на участке идут согласно нормативам. "Там все по документам и согласно нормативам", — сказал собеседник агентства. По его словам, жильцы дома регулярно жалуются на работу застройщика. По данным представителя компании, никакой воды около дома нет.
Комментарием прокуратуры и властей Хабаровского края РИА Новости пока не располагает.