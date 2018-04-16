Жители Хабаровска пожаловались на угрозу обрушения дома

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Жители недавно построенного дома в Хабаровске заявили в Общероссийский народный фронт (ОНФ), что из-за действий строительной фирмы их жилье может рухнуть, сообщает региональное отделение организации. В строительной компании РИА Новости заверили, что строительство ведется по всем нормативам.

По данным жильцов дома на улице Фрунзе, при землеустроительных работах по соседству с домом строители вышли за пределы отведённого участка, разрушили газоны, клумбы, ливневую систему, вырубили деревья, нарушили дворовое асфальтовое покрытие, повредили водопроводную трубу.

"Оказалась поврежденной труба с холодной водой. За несколько дней вода вымыла грунт из-под фундамента дома, в результате чего здание может рухнуть. Жильцы утверждают, что уже начали появляться трещины в несущих стенах", — сообщает ОНФ. Член хабаровского штаба ОНФ Андрей Михеев заявил, что застройщик работает без согласований и с нарушением нормативов.

Как сообщил РИА Новости представитель строительной компании, все работы на участке идут согласно нормативам. "Там все по документам и согласно нормативам", — сказал собеседник агентства. По его словам, жильцы дома регулярно жалуются на работу застройщика. По данным представителя компании, никакой воды около дома нет.

Согласно ответу, полученному активистами ОНФ из хабаровской краевой прокуратуры, земельный участок продан компании "Гранд-ДВ", однако процедура проведена с нарушением Земельного кодекса. По данным ОНФ, строительство нового дома остановить нельзя, так как оно долевое — могут быть нарушены права граждан. В ОНФ заявили, что готовятся обращения в комитет государственного стройнадзора и хабаровское министерство строительства.

Комментарием прокуратуры и властей Хабаровского края РИА Новости пока не располагает.