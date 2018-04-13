В Уфе пять сотрудников ресторана погибли в колодце канализации

УФА, 13 апр — РИА Новости. Пять сотрудников уфимского ресторана погибли в канализационном колодце, по предварительной версии, из-за отравления газом, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По данным мэрии, инцидент произошел в пятницу на территории ресторанного комплекса на улице Бельская, 25. Предполагается, что сотрудник ресторана производил работы на территории объекта и случайно упал в колодец, который является частью канализационной системы. Другие сотрудники комплекса попытались ему помочь и спустились в колодец.

"В колодце могло произойти скопление газа, от которого сотрудники ресторана потеряли сознание. Спасти удалось лишь одного из людей. Пятерым из них не удалось спастись, они погибли на месте", — сообщает уфимская мэрия.

Следователи по факту несчастного случая начали проверку. "Сейчас на месте происшествия работает следственная группа: опрашивает свидетелей, осматривает место происшествия и уточняет личности погибших", — сообщили в следственном управлении СК России по Башкирии.