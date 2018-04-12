В ХМАО владелец 13 собак, загрызших человека, пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр — РИА Новости. В суд направлено дело владельца 13 собак, которые загрызли жителя Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональная прокуратура.
"Следствием установлено, что обвиняемый на территории принадлежащей ему производственной базы, не имеющей ограждения, содержал 13 собак. Животные имели возможность свободно и бесконтрольно передвигаться за пределами производственной базы и находиться в общественных местах", — говорится в сообщении прокуратуры.
"Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Советского. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в прокуратуре ХМАО.
По информации следствия, погибший мужчина работал у предпринимателя, охраняя объект и периодически подкармливая собак, которые сразу после случившегося были ликвидированы.