В Приморье потушили пожар у границ места обитания леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Огнеборцы потушили пожар у границ нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, который угрожал заповедной территории и селу Занадворовка, сообщает нацпарк.

"Охватив сухую траву, пламя подбиралось к границам национального парка, угрожая перейти на охраняемую территорию и, возможно, на сам населенный пункт. Для обеспечения безопасности мест обитаний редких животных и села на тушение были брошены силы сезонных работников "Земли леопарда". Они смогли вовремя ликвидировать пал", — говорится в сообщении.

Заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев отметил, что нередко травяные палы пускают местные жители.

Ранее эта же группа сезонных работников двое суток сдерживала огонь в районе государственной границы с Китаем и у границ природной территории, который, как полагают в учреждении, кто-то спровоцировал намеренно.

Противопожарный режим ввели в нацпарке в середине февраля в связи с малоснежной зимой. Из-за неосторожного обращения с огнем и множества неиспользуемых заросших полей Хасанский район объяли природные пожары. После нескольких снегопадов в начале марта ситуация нормализовалась, однако после схода снега проблема вновь стала актуальной.

Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания значительной части популяции краснокнижного дальневосточного леопарда. Также здесь обитает редкий амурский тигр и ряд других краснокнижных видов.

Сейчас на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.