Военнослужащего обвинили в убийстве мужчины в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Военнослужащий признался в убийстве во время бытового конфликта 27-летнего жителя поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии в минувшую пятницу, ему предъявили обвинение, сообщает в среду Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России.

Ранее источник в правоохранительные органах региона сообщил РИА Новости, что в Эльбрусском районе около поляны Азау произошел конфликт, в результате которого был убит местный житель. Источник сообщал, что по подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, которые, по предварительным данным, являются сотрудниками одного из силовых ведомств, прикомандированными в республику.

Следствие установило, что 6 апреля между местным жителем и военнослужащим возник бытовой конфликт, во время которого последний ударил ножом 27-летнего мужчину.

"Об обстоятельствах произошедшего допрошены свидетели, а также подозреваемый, который дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — говорится в сообщении ведомства.

ГВСУ уточняет, что решается вопрос об аресте военнослужащего.