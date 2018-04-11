В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом

УФА, 11 апр — РИА Новости. Следственные органы Башкирии завели уголовное дело на артистку передвижного цирка "Шапито", которая на почве ревности ножом ударила супруга в вагончике, мужчина госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство", решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее, когда цирк "Шапито" гастролировал в Уфе, 23-летний акробат сорвался с высоты во время выступления. Он был госпитализирован. Следователи ведут проверку по этому факту. Сообщалось, что шапито гастролирует с программой "Розовый слон".