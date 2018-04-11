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Происшествия

Мосгорсуд отложил слушание жалобы на приговор националисту Марцинкевичу

14:3711.04.2018
(обновлено: 14:38 11.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкОглашение приговора по делу Марцинкевича. Архивное фотоОглашение приговора по делу Марцинкевича. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в среду отложил на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на приговор националисту Максиму Марцинкевичу (известен под прозвищем Тесак), осужденному на 10 лет заключения за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оглашение приговора Вячеславу Дацику. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Националист Дацик получил 3,5 года колонии за "голый марш" проституток
Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года признал Тесака виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Восемь сторонников Марцинкевича тогда получили сроки от трех до десяти лет. Самый молодой участник движения Александр Шанкин, которому на момент преступления не исполнилось 18 лет, был осуждён на шесть лет воспитательной колонии.

Перед началом судебного разбирательства в среду председательствующая сообщила, что в адрес Мосгорсуда в среду поступила дополнительная апелляционная жалоба Марцинкевича, которая была отправлена им из СИЗО еще 13 марта. Судья спросила стороны, необходимо ли им время на ознакомление с доводами дополнительной апелляционной жалобы.

Националист Максим Марцинкевич. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тесак не признал вину в нападении на торговцев "спайсом"
Адвокат одного из фигурантов дела Романа Максимова Матвей Цзен просил предоставить время на ознакомление, отметив, что данная жалоба достаточно объемна, на четырех листах, а также содержит многочисленные ссылки на судебную практику.

Как огласила председательствующая судья, коллегия отложила рассмотрение дела для предоставления защитнику Цзен возможности ознакомиться с дополнительной жалобой осужденного Марцинкевича. Она также определила, что следующие заседания по делу пройдут 18, 23 и 25 апреля.

Максим Марцинкевич (Тесак) в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники движения Тесака получили от трех до десяти лет колонии
Также защитник Марцинкевича Владимир Краснов на заседании заявлял ходатайство об освобождении осужденного из-под стражи, которое, однако, было отклонено. Помимо этого, сам Тесак заявлял отвод прокурору Виктору Антипову. Это ходатайство также осталось без удовлетворения.

Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Слева: Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Националиста по прозвищу Тесак осудили на десять лет колонии
Подельник Марцикевича Дмитрий Шельдяшов также получил десять лет колонии строгого режима. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены к трем годам колонии общего режима. Евдоким Князев получил восемь лет общего режима, Роман Максимов — пять лет, Михаил Шаланкевич — шесть лет.

Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

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