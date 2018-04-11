Мосгорсуд отложил слушание жалобы на приговор националисту Марцинкевичу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в среду отложил на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на приговор националисту Максиму Марцинкевичу (известен под прозвищем Тесак), осужденному на 10 лет заключения за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Перед началом судебного разбирательства в среду председательствующая сообщила, что в адрес Мосгорсуда в среду поступила дополнительная апелляционная жалоба Марцинкевича, которая была отправлена им из СИЗО еще 13 марта. Судья спросила стороны, необходимо ли им время на ознакомление с доводами дополнительной апелляционной жалобы.
Как огласила председательствующая судья, коллегия отложила рассмотрение дела для предоставления защитнику Цзен возможности ознакомиться с дополнительной жалобой осужденного Марцинкевича. Она также определила, что следующие заседания по делу пройдут 18, 23 и 25 апреля.
Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.
Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".