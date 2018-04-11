Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: шесть человек погибли, объявлен траур

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Все шесть членов экипажа погибли в результате крушения в Хабаровске вертолета Ми-8, четверг в Хабаровском крае объявлен днем траура.

Информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в среду в 11.30 (4.30 мск). Уточнялось, что здания и сооружения не пострадали, а на месте были организованы поисковые работы.

Эксплуатировался 30 лет

Представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, сообщил РИА Новости, что все руководство выехало на место крушения. При этом в приемной "Востока" не смогли уточнить обстоятельства аварии и число жертв. Позже представитель авиакомпании сообщил агентству, что упавший в Хабаровске вертолет был не новым, но проверялся перед полетом, никаких неисправностей замечено не было. По его словам, сейчас в авиакомпании идет внутренняя проверка, пока нет какой-то конкретной версии крушения вертолета.

По данным дальневосточного управления Росавиации, в парке "Востока" 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350. Созданная в 1945 году авиакомпания выполняет регулярные рейсы в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, в том числе на шельфе Сахалина, регулярно выполняет полеты по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны, услугами авиакомпании пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица, сообщается на ее сайте.

Потерпевший крушение в Хабаровске вертолет Ми-8 был собран на Казанском вертолётном заводе более 30 лет назад, но предприятие не отслеживало эксплуатацию машины и не обслуживало её, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.

"Данный вертолёт был собран на Казанском вертолётном заводе, но он эксплуатируется уже с 1987 года. Казанское предприятие его не обслуживает и не контролирует эксплуатацию", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вертолёт Ми-8 является одной из самых надежных машин в мире. Вертолеты данного типа производства Казанского вертолетного завода эксплуатируются в настоящее время более чем в 100 странах.

Зацепил вышку в тумане

Практически сразу в СМИ появилось видео с места падения вертолета. В 24-секундном видеоролике, который был опубликован на портале AmurMedia, виден дым с места падения вертолета. По словам снявшего это видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. "Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается", — комментирует происходящее автор ролика.

Вертолет упал на антенном поле, которое находится примерно в километре от ближайших многоэтажных жилых домов. К месту крушения вертолета выехали врачи центра медицины катастроф, полиция, МЧС, следователи, а также представили местных и областных властей.

Очевидцы рассказали РИА Новости, что слышали взрыв в районе падения вертолета Ми-8 в Хабаровске. "Мы вначале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", — рассказали агентству работники цеха, расположенного неподалеку.

"В Хабаровске на месте жесткой посадки вертолета сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также осуществляют контроль и помощь в проезде спецтраспорта на место происшествия", — говорилось в сообщении пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.

Предварительные причины

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту падения вертолёта Ми-8 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ. Как отмечалось, в рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственное управления на транспорте СК РФ, следователи рассматривают три стандартных версии падения вертолета в Хабаровске – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.

В свою очередь главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка, рассказал РИА Новости, что в результате крушения вертолета Ми-8 погибли шесть человек. В Дальневосточном следственном управлении СК на транспорте подтвердили, что на борту находились шестсь членов экипажа, а выживших в результате крушения нет.

"Предварительно установлено, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж", — сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте.

Представитель ФГБУ "Дальневосточное УГМС" рассказал РИА Новости, что синоптики отмечали плохую видимость в Хабаровске из-за погодных условий. "Утром, когда вертолет упал, была низкая облачность — 150 метров нижняя граница разорванных облаков. Плохая видимость — до 3 километров, шли осадки — снег с дождем", — сказал собеседник агентства.

Через полтора часа после катастрофы (06.10) поисковые работы на месте крушения Ми-8 были завершены, а оба черных ящика найдены. По информации правительства Хабаровского края, обломки вертолёта были разбросаны на пустыре в радиусе двух километров. Для расследования причин трагедии в четверг в Хабаровск прилетит комиссия МАК.

Помощь окажут

Правительство Хабаровского края в границах города ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил тщательно расследовать причины аварии, оказать помощь семьям погибших, медикам — провести эксгумацию тел, а также оказать содействие правоохранительным органам

"Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по 1 миллиону рублей", — сказал агентству представитель краевого правительства.

Он добавил, что мэрия также выплатит материальную помощь семьям погибших, сумма уточняется. Кроме того, помощь окажет и авиакомпания "Восток", соответствующее решение уже принято, а сумма уточняется.

По словам представителя правительства края, опознание тел погибших при крушении вертолета должно завершить в среду. В свою очередь региональный министр здравоохранения Александр Витько подчеркнул, что "сейчас задача — идентифицировать тела погибших и психологическая работа с родственниками".

В правительстве края назвали имена погибших, на борту были: Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов. Сейчас власти поставили задачу оказать помощь родным погибших — в первую очередь психологическую, организовать оперативную работу по организации похорон.

Четверг в Хабаровском крае после крушения вертолета Ми-8 объявлен днем траура. "Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8. Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято — завтра день траура в Хабаровском крае", — сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.