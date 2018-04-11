Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: шесть человек погибли, объявлен траур

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Все шесть членов экипажа погибли в результате крушения в Хабаровске вертолета Ми-8, четверг в Хабаровском крае объявлен днем траура.
Информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в среду в 11.30 (4.30 мск). Уточнялось, что здания и сооружения не пострадали, а на месте были организованы поисковые работы.
Эксплуатировался 30 лет
Представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, сообщил РИА Новости, что все руководство выехало на место крушения. При этом в приемной "Востока" не смогли уточнить обстоятельства аварии и число жертв. Позже представитель авиакомпании сообщил агентству, что упавший в Хабаровске вертолет был не новым, но проверялся перед полетом, никаких неисправностей замечено не было. По его словам, сейчас в авиакомпании идет внутренняя проверка, пока нет какой-то конкретной версии крушения вертолета.
Потерпевший крушение в Хабаровске вертолет Ми-8 был собран на Казанском вертолётном заводе более 30 лет назад, но предприятие не отслеживало эксплуатацию машины и не обслуживало её, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
Он также отметил, что вертолёт Ми-8 является одной из самых надежных машин в мире. Вертолеты данного типа производства Казанского вертолетного завода эксплуатируются в настоящее время более чем в 100 странах.
Зацепил вышку в тумане
Практически сразу в СМИ появилось видео с места падения вертолета. В 24-секундном видеоролике, который был опубликован на портале AmurMedia, виден дым с места падения вертолета. По словам снявшего это видео, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. "Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается", — комментирует происходящее автор ролика.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что слышали взрыв в районе падения вертолета Ми-8 в Хабаровске. "Мы вначале услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым", — рассказали агентству работники цеха, расположенного неподалеку.
"В Хабаровске на месте жесткой посадки вертолета сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, а также осуществляют контроль и помощь в проезде спецтраспорта на место происшествия", — говорилось в сообщении пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю.
Предварительные причины
Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственное управления на транспорте СК РФ, следователи рассматривают три стандартных версии падения вертолета в Хабаровске – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.
"Предварительно установлено, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был летный экипаж", — сообщил РИА Новости представитель дальневосточного следственного управления на транспорте.
Через полтора часа после катастрофы (06.10) поисковые работы на месте крушения Ми-8 были завершены, а оба черных ящика найдены. По информации правительства Хабаровского края, обломки вертолёта были разбросаны на пустыре в радиусе двух километров. Для расследования причин трагедии в четверг в Хабаровск прилетит комиссия МАК.
Помощь окажут
Правительство Хабаровского края в границах города ввело режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил тщательно расследовать причины аварии, оказать помощь семьям погибших, медикам — провести эксгумацию тел, а также оказать содействие правоохранительным органам
"Губернатор Хабаровского края распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по 1 миллиону рублей", — сказал агентству представитель краевого правительства.
По словам представителя правительства края, опознание тел погибших при крушении вертолета должно завершить в среду. В свою очередь региональный министр здравоохранения Александр Витько подчеркнул, что "сейчас задача — идентифицировать тела погибших и психологическая работа с родственниками".
В правительстве края назвали имена погибших, на борту были: Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов. Сейчас власти поставили задачу оказать помощь родным погибших — в первую очередь психологическую, организовать оперативную работу по организации похорон.
Четверг в Хабаровском крае после крушения вертолета Ми-8 объявлен днем траура. "Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8. Сейчас готовим распоряжение, но решение уже принято — завтра день траура в Хабаровском крае", — сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.