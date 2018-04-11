В ХМАО возбудили уголовное дело после поножовщины в школе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело после того, как один школьник ранил другого ножом в ХМАО, сообщается в Telegram Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего оппонента в руку. В свою очередь в окружном следственном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Организована проверка в отношении директора школы и работников охранного предприятия, ответственных за соблюдение пропускного режима", — отмечается в сообщении.