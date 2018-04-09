В Челябинской области после госпитализации школьников создали штаб

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Оперативный штаб по выяснению причин госпитализации более 10 школьников создан в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"В Нагайбакском районе создан оперативный штаб под руководством главы района Виталия Гайсина, который устанавливает причины госпитализации школьников. В состав штаба также вошли представители районных управлений образования и здравоохранения, прокуратуры, следствия. В настоящее время школа закрыта, дети находятся на дистанционном обучении. В лечебном учреждении остаются двое детей, у которых диагностировано ОРВИ", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что все остальные, кто находился в лечебном учреждении, выписаны домой.
В настоящее время "Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области" взял все необходимые пробы, в том числе воздуха и воды, добавила представитель райадминистрации. Пробы воздуха, как отмечал ранее министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, соответствуют нормативам.
Как добавили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона, ЧП в школе произошло в пятницу, 6 апреля, когда там проходила линейка. Именно на линейке некоторые учащиеся пожаловались на ухудшение самочувствия.