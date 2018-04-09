Под Красноярском одна из потерявшихся на горе спустилась самостоятельно

КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Женщина, которая вместе с тремя знакомыми потерялась из-за метели на горе в районе поселка Жайма в 100 километрах к югу от Красноярска, смогла спуститься самостоятельно, сообщил в понедельник РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин.

Ранее в краевом учреждении "Спасатель" сообщили, что в воскресенье четыре человека потерялись во время метели на горе Аргыджек в окрестностях населенного пункта Жайма Манского района.

По данным МВД, четыре человека забрались на гору Аргыджек, а во время поднявшейся метели потеряли ориентацию и не смогли отыскать тропу, по которой поднялись на гору.

"Для поведения поисковых мероприятий на место происшествия направлены сотрудники ОП № 1 МО МВД России "Уярский", а также группа спасателей. Одной из женщин 1981 года рождения удалось спуститься с горы Аргыджек, она пояснила, что на горе остались две женщины и мужчина", — сказал Кишкурин.