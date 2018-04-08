В Саратовской области 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

САРАТОВ, 8 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар произошел в воскресенье в трехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области: пострадали женщина и ребенок, из здания эвакуировали 55 человек, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС Наталия Каранатова.

По ее словам, пожар произошел в квартире на первом этаже третьего подъезде трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами.

"Пожарные выезжали по второму повышенному номеру вызова. Из подъезда дома эвакуированы 55 человек. В 21.15 (20.15 мск) объявлено о ликвидации открытого горения. Погибших нет. Госпитализированы с отравлением продуктами горения женщина и ребенок 2009 года рождения", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пожарные продолжают проливку помещений, на месте происшествия работают другие экстренные службы, включая областную службу спасения. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.