МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Великом Новгороде мужчина умер в 100 метрах от больницы через четыре часа после того, как вышел из нее. Об этом сообщает местное издание "Наши новости".

Таймер камеры наружного наблюдения показывает, что мужчина вышел из клиники в 15:31 четвертого апреля. В больницу он был доставлен на скорой. Ему сделали электрокардиограмму, после чего направили к другому специалисту. Однако мужчина самостоятельно покинул здание клиники. Там утверждают, что он ушел незаметно для работников учреждения. При этом мужчина не написал отказ от медицинской помощи.

За десять минут после выхода из больницы ему удалось пройти всего десяток метров. В 16:00, после того как он преодолел 100 метров, он прислонился к забору и продолжал стоять. Через 40 минут он упал. Почти через два часа ему удалось сесть. Подняться он так и не смог.

В Новгородской станции скорой медицинской помощи попросили врачей больницы оказать ему помощь, пока до места доберется скорая. Сообщается, что врачи отказались ему помогать, поскольку "он уже был у них". К моменту прибытия скорой помощи мужчина скончался.