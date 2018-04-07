Под Туапсе железнодорожные пути завалило камнями, сообщил источник

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сход камней на железнодорожные пути объемом 400 кубических метров произошел в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На перегоне Шепси — Туапсе Северо-Кавказской железной дороги произошел сход каменной массы объемом 400 кубометров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших нет. Организовано реверсивное движение поездов. Аварийно-восстановительные работы на месте схода каменной массы планируется завершить к 20.00 мск субботы.