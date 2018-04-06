Главу дирекции Октябрьской железной дороги поместили под домашний арест

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главу дирекции Октябрьской железной дороги, задержанного по подозрению в мошенничестве на пять миллионов рублей, поместили под домашний арест, сообщает Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года подозреваемый потребовал у руководителя коммерческой организации пять миллионов рублей якобы за содействие беспрепятственному выполнению строительных работ на одном из объектов РЖД. Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Бывшему начальнику Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", подозреваемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Согласно информации на официальном сайте, Октябрьская железная дорога — одна из крупнейших железных дорог России, имеет эксплуатационную длину — 10 363,9 километра и обслуживает территорию с населением более 25 миллионов человек. Дорога делится на шесть регионов: Московский, Санкт-Петербург-Витебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский. В транспортной системе Северо-Западного региона России железной дороге принадлежит ведущее место — на ее долю приходится 60% грузоперевозок и 40% пассажирских перевозок.