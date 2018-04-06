Глава группы "Сумма" не пришла на совет директоров "Трансконтейнера"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде не пришла в пятницу на заседание совета директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", причина неизвестна, сообщили РИА Новости в "Трансконтейнере".
"Представителя группы "Сумма" — генерального директора группы "Сумма" Лейлы Маммедзаде — на совете директоров не было. Причина нам неизвестна", — сообщили в "Трансконтейнере" в пятницу.
Всего у группы "Сумма" в совете директоров "Трансконтейнера" три представителя. Помимо Маммедзаде, первый заместитель гендиректора группы Александр Панченко и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.
"Представитель группы "Сумма" — Александр Панченко — был на совете директоров "Трансконтейнера" в пятницу. Марк Гарбер — участвовал в совете директоров по телефону", — сообщили в "Трансконтейнере".
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