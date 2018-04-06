Суд оставил под стражей главу компании-собственника здания сгоревшего ТЦ

Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерово. 31 марта 2018

Генеральный директор ОАО Кемеровский кондитерский комбинат Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерово. 31 марта 2018

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей гендиректора компании-собственника здания сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня' Юлию Богданову, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сама Богданова сказала, что у неё нет намерения скрываться или влиять на свидетелей. По её словам, она готова все время провести под арестом, сколько бы не длилось следствие. Она также отметила, что имеет сердечное заболевание.

Сторона потерпевших, представители следствия и прокуратуры просили оставить постановление Заводского районного суда без изменений.

"Суд… постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Богдановой Юлии Александровны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.

Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела — гендиректора компании-собственника здания Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.

Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.