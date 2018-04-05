Подозреваемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Владислав Шульга — подозреваемый в отравлении около 30 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева токсичным таллием полностью признал вину, он направлен под домашний арест, говорится в сообщении Таганрогского городского суда.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с разными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом, по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен.

Как сообщили агентству в ГУ МВД по Ростовской области, накануне оперативники задержали 37-летнего жителя Таганрога по подозрению в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью. По словам источника агентства в правоохранительных органах, задержанный является сотрудником авиазавода.

"Согласно представленным суду материалам, Владислав Шульга вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью", — говорится в сообщении суда.

В четверг, 5 апреля подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 июня.

Как рассказал агентству на условиях анонимности один из отравившихся таллием сотрудников, у задержанного был конфликт с одним из пострадавших в результате отравления.

В начале марта в ТАНТК агентству пояснили, что после отравления таллием на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом, как сообщили журналистам в Роспотребнадзоре, по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения.