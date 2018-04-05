В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на парковке

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стоматолог пострелял из травматического оружия на парковке у бизнес-центра в Москве, через неделю его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 27 марта на проспекте Мира. В полицию обратилась женщина, которая слышала выстрелы. Кто стрелял, она не видела, но заметила, как охранник поднимал гильзы с пола парковки, добавил источник. Затем охранник сам обратился в полицию и сообщил об инциденте, отметил собеседник.

"В 9 утра 4 апреля полицейские задержали мужчину, работающего стоматологом, который из травматического пистолета совершил четыре выстрела в воздух на парковке", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей. По факту происшествия возбуждено дело о хулиганстве.