В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на парковке

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стоматолог пострелял из травматического оружия на парковке у бизнес-центра в Москве, через неделю его задержали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В 9 утра 4 апреля полицейские задержали мужчину, работающего стоматологом, который из травматического пистолета совершил четыре выстрела в воздух на парковке", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей. По факту происшествия возбуждено дело о хулиганстве.